Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

30.03.2022 12:50

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi Kilis'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

KİLİS - Kilis'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Luey Cisri'nin ikamet ettiği İsmetpaşa Mahallesi Denk Sokak 34/A sayılı ikametinde evde kimsenin olmadığı bir zamanda elektrik kontağından çıkan yangın eve sardı. Komşuların itfaiye ve polis ekibine haber etmesi üzerine itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, çevredeki evleri sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi Son dakika gündem: Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement