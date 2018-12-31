Son Dakika Haberleri: Kilis'te Evin Damı Çöktü: 1 Yaralı

Kilis'te Evin Damı Çöktü: 1 Yaralı

46 dakika önce

Kilis (AA) - Kilis'te beton atılan evin damının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Kilis'te Evin Damı Çöktü: 1 Yaralı, System.String[]
Kilis (AA) - Kilis'te beton atılan evin damının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Şıhmehmet Mahallesi'nde damına beton atılan bir evde göçük meydana geldi.

Enkaz altında kalan işçi Mehmet Gezer, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gezer, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA

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