Kilis'te Evin Damı Çöktü: 1 Yaralı
46 dakika önce
Kilis (AA) - Kilis'te beton atılan evin damının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Kilis (AA) - Kilis'te beton atılan evin damının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Şıhmehmet Mahallesi'nde damına beton atılan bir evde göçük meydana geldi.
Enkaz altında kalan işçi Mehmet Gezer, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gezer, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA
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