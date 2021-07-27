Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuskunkıran köyünde 3 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yaptığı aramada, bahçeye ekili 132 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 72 tabanca fişeği ele geçirdi, L.K, Z.K, M.K, N.K. ve Y.B'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K. ve Y.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son Dakika

Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor

Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi

Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız

Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti

Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar

Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı

Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi

Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu