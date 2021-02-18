Kilis'te farklı suçlardan yakalanan 32 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son iki ayda yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan yakalanan 72 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, ocak ve şubat aylarında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kasten adam öldürme", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "göçmen kaçakçılığı", "silahlı yağma", "çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlardan arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu farklı adreslere yaptıkları operasyonda 72 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 72 zanlıdan 32'si tutuklandı, 40 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan M.B.A. da JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.B.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.