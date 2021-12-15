Kilis'te farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te jandarma ekipleri, farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda 43 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, aralık ayında çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 3 aydan 17 yıla kadar hapis cezası bulunan 43 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 27 kişi ise salıverildi.
Kaynak: AA
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