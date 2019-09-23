Son Dakika Haberleri: Kilis'te FETÖ/PDY askeri mahrem yapılmasına darbe
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kilis'te FETÖ/PDY askeri mahrem yapılmasına darbe

11 dakika önce

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılmasına dair yapılan soruşturmada Kuzey Kıbrıs ile birlikte 12 ilde gerçekleştiren operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te FETÖ/PDY askeri mahrem yapılmasına darbe, System.String[]

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılmasına dair yapılan soruşturmada Kuzey Kıbrıs ile birlikte 12 ilde gerçekleştiren operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik aralarında 7 muvazzaf askerinde bulunduğu 24 şüpheli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyeleri oldukları gerçekçesiyle 24 kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı
Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:44:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te FETÖ/PDY askeri mahrem yapılmasına darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]