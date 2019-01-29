Kilis'te Fetö/pdy Operasyonu
34 dakika önce
Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kilis
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir muvazzaf subay ve "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi ile 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, R.O. ve A.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan üsteğmen H.K. ile eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:40 Kaynak: AA
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