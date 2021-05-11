GAZİANTEP'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
11.05.2021 01:06
GAZİANTEP'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.
GAZİANTEP'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar attı. Bayrak ve dövizlerle sık sık protesto seslerinin yükseldiği alanda tekbir sesleri yükseldi.
Meydanda toplanan vatandaşlar 600 araçlık konvoy, kornalar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde ilerledi.
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