Son Dakika Haberleri: Kilis'te Filistinli Ailelere Battaniye Yardımı

Kilis'te Filistinli Ailelere Battaniye Yardımı

51 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan Khubaib Vakfı iş birliğiyle Kilis'teki Filistinli ailelere battaniye yardımında bulundu.

Kilis'te Filistinli Ailelere Battaniye Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan Khubaib Vakfı iş birliğiyle Kilis'teki Filistinli ailelere battaniye yardımında bulundu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yurt İçi Yardım Sorumlusu Aydın Gençoğlu, yaptığı açıklamada, kış yardımları kapsamında başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Vakıf olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmaya devam ettiklerini belirten Gençoğlu, bu kapsamda Pakistan Khubaib Vakfı iş birliğiyle hazırlanan battaniyeleri 300 Filistinli aileye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Pakistan, İHH, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anlattı AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:52:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Filistinli Ailelere Battaniye Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]