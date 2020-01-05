Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika

Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, geç saatlere kadar final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çay, simit, çorba ve tatlı ikramı uygulaması başlattı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, geç saatlere kadar final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çay, simit, çorba ve tatlı ikramı uygulaması başlattı.

Uygulamanın ilk gününde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Üniversite Kütüphanesini ziyaret ederek, çay ve çorba ikramında bulundu.

Rektör Karacoşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmak adına böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Uygulama kapsamında üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerin her gün ziyaret edileceğini, sabah çay ve poğaça, akşam tatlı ve çay, gece ise çorba ikramında bulunulacağını ifade etti.

Öğrencilerin kendilerini farklı hissetmeleri için sınav dönemlerinde daha önce olduğu gibi bu yıl da çeşitli ikramlarda bulunduklarını anlatan Karacoşkun, "Öğrencilerimiz, bu şehirde üniversitemizde bizim misafirlerimizdir. Bu yıl da öğrencilerimiz için çeşitli ikramlarımız oldu ve olmaya devam edecek. Bu konuda belediye başkanımız önemli katkılar sunuyor. Kedilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bulut da final döneminde öğrencilerin derslerine motive olmaları adına kendilerine böyle bir teklif geldiğini ve hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirterek, sınavlar bitinceye kadar verilen desteğin devam edeceğini söyledi.

-"Sınav öncesi böyle jestleri görmek güzel oluyor"

Öğrencilerden Halil İbrahim Durkaç, yapılan uygulamanın çok yerinde olduğunu dile getirerek, "Buradan çıkıp yemeğe gitmeyi düşünüyordum ama çorba geldi. Bu sayede hem ara vermemiş oldum hem de moral motivasyonum yükseldi. Sınav öncesi böyle jestleri görmek gayet güzel oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mehmet Abdi Bulut, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı
Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son Dakika Haberleri
06:20 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
04:40 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
04:36 Libya Devlet Yüksek Konseyinden Hafter yanlısı Tobruk merkezli meclise ağır eleştiri - Son Dakika
04:28 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
04:18 İzmir'de otomobil takla atıp alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 06:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]