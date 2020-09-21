Kilis'te fıstık hasadı sona erdi

Kilis'te, yetişen önemli ürünlerden biri olan Antep fıstığının hasadı sona erdi.

Gaziantep başta olmak üzere doğu ve Güneydoğu Anadolu yetişen Antep fıstığı hasadı Kilis'te sona erdi. Ağustos ayında boz fıstık hasadı ile başlayan Antep Fıstığı Eylül ayı olgunlaşan fıstıkların toplanmasıyla birlikte hasat sona erdi.

Üreticisine en fazla para kazandırdığı için yeşil altın olarak bilenen fıstığın Kilis'te, 2020 yılı hasadı tamamlandığı bildirildi. - KİLİS