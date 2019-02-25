Kilis'te Futbol Antrenör Kursu
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen "Yaşar Aktürk Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu" Kilis'te başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen "Yaşar Aktürk Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu" Kilis
'te başladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen ve 10 gün sürecek kursa 30 kişi katılıyor.
Kursta eğitimler, TFF antrenörleri Özer Yurteri, Tuncer Mocan ve Taner Günebakan
tarafından verilecek.
TÜFAD Gaziantap Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, kursun Kilis'te bir ilk olduğunu söyledi.
Kursa Yaşar Aktürk'ün isminin verilmesinin de sevindirici olduğunu aktaran Savcılıoğlu, "Antrenörlük dönemimde Yaşar Aktürk Gaziantepspor
'da yöneticiydi. Bize çok büyük katkıları var. Kilis'e yapmış olduğu hizmetleri, kimse inkar edemez." diye konuştu.
TÜFAD Kilis Şube Başkanı Teyfik Ercan da saha uygulamalı ve teorik ağırlıklı olan kurs sonunda başarılı olanlara belge verileceğini söyledi.
Kursiyerlerden Ezgi Yalçınkaya
da tüm ailesinin sporla ilgilendiğini, kendisinin de ikiz kardeşi Esin ile birlikte futbolu seçtiğini dile getirdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: AA
Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Kararını Etkilemiyor
Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor
Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek
Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı