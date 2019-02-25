Son Dakika Haberleri: Kilis'te Futbol Antrenör Kursu

Kilis'te Futbol Antrenör Kursu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen "Yaşar Aktürk Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu" Kilis'te başladı.

Kilis'te Futbol Antrenör Kursu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen "Yaşar Aktürk Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu" Kilis'te başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen ve 10 gün sürecek kursa 30 kişi katılıyor.

Kursta eğitimler, TFF antrenörleri Özer Yurteri, Tuncer Mocan ve Taner Günebakan tarafından verilecek.

TÜFAD Gaziantap Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, kursun Kilis'te bir ilk olduğunu söyledi.

Kursa Yaşar Aktürk'ün isminin verilmesinin de sevindirici olduğunu aktaran Savcılıoğlu, "Antrenörlük dönemimde Yaşar Aktürk Gaziantepspor'da yöneticiydi. Bize çok büyük katkıları var. Kilis'e yapmış olduğu hizmetleri, kimse inkar edemez." diye konuştu.

TÜFAD Kilis Şube Başkanı Teyfik Ercan da saha uygulamalı ve teorik ağırlıklı olan kurs sonunda başarılı olanlara belge verileceğini söyledi.

Kursiyerlerden Ezgi Yalçınkaya da tüm ailesinin sporla ilgilendiğini, kendisinin de ikiz kardeşi Esin ile birlikte futbolu seçtiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: AA

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