Son Dakika Haberleri: Kilis'te Futbol Antrenör Kursu Tamamlandı

Kilis'te Futbol Antrenör Kursu Tamamlandı

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Kilis'te düzenlenen "Yaşar Aktürk Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu" sona erdi.

Kilis'te Futbol Antrenör Kursu Tamamlandı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Kilis'te düzenlenen "Yaşar Aktürk Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu" sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde TFF antrenörleri Özer Yurteri, Tuncer Mocan ve Taner Günebakan tarafından verilen eğitimler tamamlandı.

Kursta başarılı olan 30 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, törende yaptığı konuşmada, bir kursu daha tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Statü gereği bir ilde amatör takım sayısının 1,5 katı antrenör olması durumunda kulüplerin başında birer antrenör bulundurma mecburiyeti olduğunu ifade eden Savcılıoğlu, "Kilis küçük il olmasına rağmen, yüreği büyük bir ildir. Nüfusundan fazla misafir kabul ediyor. Bunu herkes kabullenemez, çekemez. Bizim için değerli olan şey şu, futbol topunun ve çocuğun olduğu her yerde TÜFAD olur." diye konuştu.

Törende AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut da birer konuşma yaptı.

Program, kursiyerlerin sertifikalarını alması, protokol üyelerine plaket verilmesi ve forma hediye edilmesi ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA

Spor
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