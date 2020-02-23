Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü - Son Dakika Spor

Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kilis'te sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kilis'te sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.


Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Kilis 7 Aralık Üniversite karşısında bulunan Ultraslan Kilis Gurubunun bulunduğu yerde maçı seyreden Galatasaraylı taraftarlar maçın bitimi ile birilikte meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundu. Havai fişeklerin atılmasıyla birlikte coşan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra galibiyet turu attı. - KİLİS

Galatasaray, Fenerbahçe, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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