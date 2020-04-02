Kilis'te gazetecilere koruyu malzeme desteği - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına virüse karşı koruyucu giyecek, maske, eldiven, dezenfektan ve temizlik malzemesi verildi.



Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, basın mensuplarına verilen korona virüs önleyici malzemeler için Başkan Bulut'a teşekkür etti. Çağlar, "Dünyayı tehdit eden güzel ülkemiz Türkiye'de ve Kilis'te de hayatı olumsuz etkileyen, korona Virüsü tehdidine karşın sahada çalışmak zorunda kalan Milletimize en doğru bilgiyi aktaran biz basın mensuplarına bu durumdan olumsuz etkilenmemiz için ve daha sağlıklı şartlarda çalışmamız açısından böyle nazik bir düşünce ile bizleri onurlandıran Kilis Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'a ve ekibine teşekkür ederiz" dedi. - KİLİS