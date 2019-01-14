Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Geçici İş Kuyruğu

Kilis'te, Geçici İş Kuyruğu

48 dakika önce

KİLİS'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik işe başvuru için gelenler kuyruk oluşturdu.

Kilis'te, Geçici İş Kuyruğu, System.String[]
KİLİS'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik işe başvuru için gelenler kuyruk oluşturdu.

Kilis'te, Türkiye İş Kurumu tarafından kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 1500 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından bu sabah başlayan müracaatlar için sabah erken saatlerde gelen kişilire, başvuruda bulunmak için İş Kur İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin önlem aldığı İş Kur İl Müdürlüğü önüne gelenler, işe girmek istediklerini ifade etti. Yetkililer, 18 Ocak tarihine kadar başvuruların devam edeceğini ve işe alınacak kişilerin daha sonra noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini ifade etti.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Kilis, Güncel
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