Kilis'te "Genç Adımlar Kampa-4" projesi

Kilis'ten "Genç Adımlar Kampa-4" isimli sosyal proje kapsamında öğrenciler kampa götürüldü.



Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Niğde ve Mersin illerini kapsayan ve Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampında düzenlenen "Genç Adımlar Kampa-4" isimli sosyal proje kapsamında, Kilis merkez ve ilçelerinde bulunan okullarda öğrenim gören 10.sınıf öğrencilerinden belirlenen 38 kız öğrenci ile birlikte 1 öğretmen ve 1 emniyet personeli katıldı. Kamp programında Kilis İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluşup, Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampına giden öğrenciler, kamp süresince sportif etkinlikler, halk oyunları, müzik, tiyatro, zeka oyunları, okçuluk, tırmanma, bisiklet, havuz ve çeşitli oyun etkinliklerinin yanı sıra Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi, Tarihi Bakırcılar Çarşısı, Gaziantep Kalesi, Atatürk Kültür Evi gibi yerler gezilmiş ayrıca Osmaniye'de Aslantaş Açık Hava Müzesi gibi tarihi ve kültür gezileri düzenlendi. Tarihi mekanlar ve turistik yerler gezen öğrenciler, gezi süresince katılan öğrencilere tarihi ve kültürel bilgiler aktarıldı. Kampın ardından kafile Kilis'e döndü. - KİLİS