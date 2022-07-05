Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

05.07.2022 12:32

Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Kilis'te, İ Müftülüğünde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

KİLİS - Kilis'te, İ Müftülüğünde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kilis İl Müftülüğünde deprem tatbikatı yaptı. Deprem sonrası Müftülük personeli binadan tahliye edilerek toplanma bölgesine geldi. Polis, jandarma AFAD ile İtfaiye ekipleri, binaya gelerek ölçümler ve araştırma yaptı. Bu esnada deprem nedeniyle yaralanan bir kişinin olduğu fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından yaralı alınarak binada tahliye edildi. Senaryo gereği çıkan yangın İtfaiye Müdürlüğü tarafından söndürüldü. Tatbikatta Müftülük çalışanlarının depremin gerçek gibi davranmaları dikkat çekti.

AFAD İl Müdürü Uğur Olgun, Kilis ve Türkiye'de afet farkındalık eğitimi başlatıldığını ifade ederek, "Afet farkındalık eğitimi kapsamında okullarda kamu kurum ve kuruluşlarında 117 bin kişiye eğitim verdik. 2022 yılında da yine içişleri bakanlığımızın talimatlarıyla tatbikat yılı ilan edildi. Bu kapsamda il müftülüğümüz ile birlikte emniyet teşkilatımız, jandarmamız, itfaiyemiz, sağlık ekiplerimizle birlikte deprem anı ve sonrası tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatta deprem anında tahliyeleri gerçekleştirdik. İlk önce çök, kapan, tutun eğitimini uyguladık. Personelleri tahliye ettik. Yaralanan bir arkadaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Çıkan yangını itfaiye ekiplerimiz söndürdü" dedi.

İl Müftü vekili Cengiz Çolak, Devletin son zamanlarda, sel, deprem, yangın gibi doğal felaketlere hızlı bir şekilde intikal ettiğini ifade ederek, "Yaraları sararak büyük bir başarı gösteriyor. Deprem değil, bilinçsizlik öldürür, sözünden hareketle, Bu yıl Türkiye'de tatbikat yılı ilan edildi. Devlet üzerine düşüne yapıyor, vatandaşlar ve kamuda çalışan personelin eğitimi ile inşallah bunu giderilecektir" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

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