Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

KİLİS - Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar, unlu mamul satan iş yerleri ve pastanelerde gerebiç tatlısı yapımı için yoğun mesai harcanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fırın ve pastanelerin yanı sıra birçok evde de yapılan gerebiç tatlısı, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken, bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Kilis'te sasırlardır yapılan gerebiç tatlısına bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor. Gerebiç üretip satan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleği babasından öğrendiğini ifade ederek, "Gerebiçin içerisinde zeytinyağı, irmik, un, şeker fıstıklı ve cevizden oluşmaktadır. Özellikle ramazan ayına özgü bir tatlı türüdür. İmkanı olan evlerinde yapıyor, imkanı olmayanlara biz hizmet ediyoruz. Biz yıl 12 ay gerebiçi yapıyoruz. Yaptığımız gerebiçler, il dışına çıkıyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün illere gönderiyoruz. Gerebiç yapmak zahmetli bir iştir. Gerebiçi zeytinyağlı yapıyoruz. Bu nedenle daha çok tercih ediliyor. Cevizli kilosu 50 TL, fıstıklı 75 TL'dir. Ramazan aylarında evlere de ev hanımları tarafından yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram ediliyor" dedi.