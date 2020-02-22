Kilis'te gıda denetimleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kilis'te gıda denetimleri tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Kilis'te gıda denetimleri tamamlandı

6 saat önce

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda denetim seferberliği kapsamında gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri tamamladı.

Kilis'te gıda denetimleri tamamlandı, System.String[]

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda denetim seferberliği kapsamında gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimleri tamamladı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 6 gün boyunca Kilis'te gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim yaptıklarını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen gıda denetim seferberliğini bugün tamamlandı. İlimizde gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetimler yaptık" dedi.


İl Müdürü Kadıoğlu, Denetimlerin ilerleyen tarihlerde de süreceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimiz, ilerleyen günlerde de devam edecek" diye konuştu. - KİLİS

Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı
İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak Koronavirüs salgını altında tüm zamanların rekorunu getirdi Benzine Pazartesi gününden itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te gıda denetimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]