Kilis'te göçmen kaçakçılarına gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, Öncüpınar Mahallesi yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla giren H.A. (23) tespit edildi.
Düzensiz göçmen, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücü M.A. (25) ile Suriye uyruklu Ş.K. (40) "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla emniyete götürüldü.