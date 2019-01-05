Son Dakika Haberleri: Kilis'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 11 Gözaltı

Kilis'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 11 Gözaltı

1 saat önce

Kilis'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri göçmen kaçakçılarına karşı 18 farklı adreste düzenlenen baskında 11 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 11 Gözaltı, System.String[]
Kilis'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri göçmen kaçakçılarına karşı 18 farklı adreste düzenlenen baskında 11 kişi gözaltına alındı. Kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vaktinde operasyon düzenlendi. İl merkezi ve köylerinde 18 farklı adrese yapılan baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 7 adet av tüfeği, 4 adet gece görüş dürbünü, 5 adet el dürbünü, 17 adet el telsizi, 1 adet hedef noktalayıcı, 1 adet tüfek dürbünü, 24 adet el telsizi bataryası, 9 adet telsiz şarj aleti, 5 adet tabanca şarjörü, 24 adet av tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade tüfek fişeği, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Sorgu ve işlemlerinin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi. Kamu görevlisi olduğu öğrenilen H.G, Suriye uyruklu Z.A ile A.Y, H.G, M.Ç, ve H.B, tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

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