Son Dakika Haberleri: Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı: 11 Gözaltı

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı: 11 Gözaltı

1 saat önce

Kilis'te 18 adrese düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı: 11 Gözaltı, System.String[]
Kilis'te 18 adrese düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, belirlenen 18 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 7 av tüfeği, 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 17 el telsizi, 1 hedef noktalayıcı, 1 tüfek dürbünü, 24 el telsizi bataryası, 9 telsiz şarj aleti, 5 tabanca şarjörü ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen H.G. ile birlikte Suriye uyruklu Z.A. ile A.Y, H.G, M.Ç. ve H.B. tutuklanırken, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Kilis, 3. Sayfa
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