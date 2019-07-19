Son Dakika Haberleri: Kilis'te göçmen kaçakçılığı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

1 saat önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı, System.String[]
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, M.N. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobili Kazım Karabekir Mahallesinde durdurdu.
Yapılan kontrolde araçtakilerden H.A.M. ve H.Ş'nin göçmen kaçakçılığı yaptığı, A.A.K. ve H.K'nın ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü M.N. ile H.A.M. ve H.Ş. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:19 Kaynak: AA
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