Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te polis 3 ayrı operasyonda, illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Kilis'te polis 3 ayrı operasyonda, illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi ile Necmettin Erbakan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, M.C.A., Ö.G., Ö.Ş. ile M.F.M. göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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