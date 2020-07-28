Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 4 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı, System.String[]

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 4 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartalbey Mahallesi bir araç durduruldu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu M.A., A.A., R.H., ile M.E.N. yakalandı. Araç sürücüsü M.E. gözaltına alındı. M.E. ile işbirliği içerisinde olduğu belirlenen M.K., Ö.K. ile E.M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Firar da olan M.K'nin evinde yapılan aramada, bir av tüfeği ile 24 adet fişek ele geçirildi. 4 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. - KİLİS

Türkiye, Suriye, Kilis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:04

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Son Dakika

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