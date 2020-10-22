Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

22.10.2020 09:57
Kilis'te göçmen kaçakçılığı, System.String[]

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde M.M., yönetimindeki araç durduruldu. Araçta bulunanların yapılan kimlik kontrolünde 9 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Yabancı, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Koronavirüsü yenen 96 yaşındaki kadın: Gençlikte çok fazla pırasa, soğan ve yeşil biber yedim ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum         
09:21
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim         
08:17
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı         
03:31
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Masumlar Apartmanı'nın Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı         
20:57
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:02:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei