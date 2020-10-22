Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde M.M., yönetimindeki araç durduruldu. Araçta bulunanların yapılan kimlik kontrolünde 9 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi

Koronavirüsü yenen 96 yaşındaki kadın: Gençlikte çok fazla pırasa, soğan ve yeşil biber yedim

ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu

Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım

Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil