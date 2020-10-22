Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı
22.10.2020 09:57
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde M.M., yönetimindeki araç durduruldu. Araçta bulunanların yapılan kimlik kontrolünde 9 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS
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