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Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

19.11.2021 10:15
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesinde F.M.C.'ye ait evde yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İkamet sahibi yabancı uyruklu F.M.C. ise gözaltına alındı. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika


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