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Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

30.11.2021 12:39
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde şüpheli yabancı uyruklu Ş.Ö'nun kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü Ş.Ö. ile M.B'yi gözaltına alındı. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika


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