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Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

06.01.2022 11:11
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde bir otomobili durdurulan Otomobilde yolcu olarak bulanan 2 kişi kimlik sorgulamasında kayıtlarının olmadığı, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. 2 kişi sınır dışı edilmek zere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla N.K., A.A. ile M.Ş. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

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Türkiye, Göçmen, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika


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