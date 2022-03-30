Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

30.03.2022 09:42
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 7 yabancı uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 7 yabancı uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi ile Atatürk Mahallesinde 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin illegal yollara Suriye'den Türkiye'ye geldiği bildirildi. Bu kişileri ikametinde saklayan yabancı uyruklu M.A., S.B., D.M. ile A.B. gözaltına alındı. 7 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. 4 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika


Son Dakika
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:34 Çatıda mahsur kalan hırsıza önce yol gösterdi, sonra da dövdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:49:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement