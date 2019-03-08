Son Dakika Haberleri: Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı İddiası

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı İddiası

36 dakika önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı İddiası, System.String[]
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'den göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Suriye uyruklu Ö.S. ve R.H. ile H.K, K.K. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 7 sim kart, hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Jandarma, Suriye, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.

Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]