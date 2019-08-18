Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kilis
'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Kilis Belediyesi
Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında durdurduğu şüpheli araçtaki B.K, M.A.S. ve M.N'nin göçmen kaçakçılığı yaptığı, S.H. ve A.S'nin ise Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken 3 zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.