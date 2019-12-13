Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, aramalarda tabanca, av tüfeği ve el telsizi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürülürken adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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