Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

28.01.2021 11:27
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 yabancı uyruklu kişinin farklı tarihlerde yasa dışı yollarla Akçabağlar ve Demirışık köylerine getirildikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüphelinin adresleri belirlendi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden Z.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, F.A, B.K, M.G, A.Ç. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akçabağlar, Kaçakçılık, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş         
11:00
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı         
10:54
Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı         
10:30
Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor         
10:00
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei