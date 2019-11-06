Son Dakika Haberleri: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama
Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

7 saat önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama, System.String[]

Kilis'te göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise 3 telsiz, bir şarj aleti, dürbün ve 96 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince mahkemece tutuklandı.

Bu arada, operasyonda yakalanan 21 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan ekiplerin, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.İ'yi de yakalayarak cezaevine teslim ettiği öğrenildi.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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