Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheli Z.İ'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi girişinde durduruldu.
Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli Z.İ. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.