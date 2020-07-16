Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Şüpheli H.H.A, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.B.K. idaresindeki otomobil Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durduruldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kilis 'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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