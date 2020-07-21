Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı - Son Dakika

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmalarında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Suriyeli M.H'nin Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kilis 'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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