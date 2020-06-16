Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken bir yabancı uyruklu zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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