Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Kilis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken M.A.H, M.R. ve B.D. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Oluşturulan özel ekip, istihbarat çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu M.A.H. ve M.R'nin kullandığı iki otomobili takibe aldı.

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