Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde 2 ticari takside 6 yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri M.Ç, M.M.A, ile onlara öncülük eden M.T. ve İ.G. gözaltına alındı.