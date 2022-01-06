Üye Girişi
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

06.01.2022 09:15
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir araçta göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair çalışma başlattı.

Araca baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 2 çocukla N.K. ve A.A'ya ulaştı. Çocukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden ekipler, göçmen kaçakçılığıyla ilişkili olduğu değerlendirilen M.Ş'yi de adresinde gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 3 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Restoranlarda menülere zam yolda Restoranlarda menülere zam yolda         
09:16
20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi! 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!         
09:08
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi         
09:05
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31

Son Dakika Haberleri
09:08 Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:07 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!
09:05 Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var
09:04 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
08:56 Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
08:48 Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu
08:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı
08:38 Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?
08:36 Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?
08:32 Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 09:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement