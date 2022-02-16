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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

16.02.2022 12:03
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriyeli sürücü Y.H. ile araçta bulunan S.B. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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