Üye Girişi
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

16.02.2022 18:03
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriyeli sürücü Y.H. ile araçta bulunan S.B. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H. savcılık sorgusunun ardından, S.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement