Son Dakika Haberleri: Kilis'te Göçmen Kaçakçılığına 35 Tutuklama

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığına 35 Tutuklama

1 saat önce

KİLİS'te jandarmanın son 6 ay içinde yaptığı 22 göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 71 şüpheliden 35'i tutuklandı, 187 kaçak sınır dışı edildi.

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığına 35 Tutuklama, System.String[]
KİLİS'te jandarmanın son 6 ay içinde yaptığı 22 göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 71 şüpheliden 35'i tutuklandı, 187 kaçak sınır dışı edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda son 6 ay içerisinde 22 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Olaylarda 71 organizatör yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 1 hedef noktalayıcı, 1 tüfek dürbünü, 17 telsiz, 24 telsiz bataryası, 9 şarj aleti, 1 tabanca, 6 şarjör, 7 av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 12 araca el konularak toplam 34 bin 497 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla, 12'si ise ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan 187 kaçak ise sınır dışı edildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:11 Kaynak: DHA

Jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Güncel
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