Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon

6 saat önce

Kilis'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon, System.String[]

Kilis'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 06.30 sıralarında eş zamanlı olarak, Kilis merkezde 6 adrese operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca 1 adet av tüfeği, 1 adet pala ve 1 adet el telsizi, ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KİLİS

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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