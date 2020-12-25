Kilis'te gümrük kaçağı 62 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kilis'te gümrük kaçağı 62 cep telefonu ele geçirildi

25.12.2020 15:19
Kilis'te gümrük kaçağı 62 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Kilis'te gümrük kaçağı 62 cep telefonu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te gümrük kaçağı 62 cep telefonu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine evde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 cep telefonuna el koydu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu M.E. ve H.E.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te gümrük kaçağı 62 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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