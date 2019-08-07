Kilis'te gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi
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KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda jandarma piyasa değeri 110 bin lira olan gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
KİLİS'in Elbeyli
ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda jandarma piyasa değeri 110 bin lira olan gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısında değeri 110 bin lira olan gümrük kaçağı yabancı plakalı otomobil ele geçirdi. Ekipler otomobile el koyarken, aracı ülkeye kaçak yollarla sokmaya çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
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