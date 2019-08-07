Son Dakika Haberleri: Kilis'te gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi
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Kilis'te gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

1 saat önce

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda jandarma piyasa değeri 110 bin lira olan gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.

Kilis'te gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, System.String[]
KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda jandarma piyasa değeri 110 bin lira olan gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısında değeri 110 bin lira olan gümrük kaçağı yabancı plakalı otomobil ele geçirdi. Ekipler otomobile el koyarken, aracı ülkeye kaçak yollarla sokmaya çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Elbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
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