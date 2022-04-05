Kilis'te "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu - Son Dakika
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Kilis'te "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu

05.04.2022 13:30
Kilis'te "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu

Kilis'te, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak için "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu.

Kilis'te, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak için "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri" kuruldu.

Kilis AFAD'dan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Kilis'te, "Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekibi" kurulduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 55 güvenlik korucusu ile 6 rütbeli personele eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet ve acil durum hallerinde etkin müdahale ve hızlı iyileştirme yapılabilmesi için afetler öncesinde planlama, tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren AFAD, terörle mücadelede büyük kahramanlık ve başarı gösteren güvenlik korucularını da eğitime aldı. Kilis AFAD eğitmenleri tarafından İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 55 güvenlik korucusu ile 6 rütbeli personele afet farkındalık, etik değerler ve çadır kurma eğitimleri verildi."

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Güvenlik Korucusu, Kilis, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 'Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri' kuruldu - Son Dakika


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